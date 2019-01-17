Esenyurt'ta Korkutan Çatı Yangını
1 saat önce
Esenyurt'ta korkutan çatı yangını Alev alev yanan çatı mahalleliyi sokağa döktüİSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatısında sabah erken saatlerde çıkan yangında tüm mahalleliyi sokağa döktü.
Esenyurt
'ta korkutan çatı yangını
Alev alev yanan çatı mahalleliyi sokağa döktü
İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatısında sabah erken saatlerde çıkan yangında tüm mahalleliyi sokağa döktü.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Şehitler Mahallesi
'nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında bulunan daireden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile çıkılan çatıda söndürme çalışmalarına başladı. Büyüyen alevler söndürülürken binada bulunanlar tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangını gören Mustafa Güneysu
isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Sabah
evde uyuyorduk. Komşu kapıyı çaldı yangın var diye. Baktık itfaiyeler geldi. Müdahale ettiler şu anda söndü. Yaralı yoktu. Büyük ihtimal elektrik sobasından çıktığı söyleniyor" dedi.
Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin incelemesinden sonra belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:29 Kaynak: İHA
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