Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Korkutan Çatı Yangını

Esenyurt'ta Korkutan Çatı Yangını

1 saat önce

Esenyurt'ta bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Esenyurt'ta bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin yan taraftaki iki binaya sıçraması paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1856 Sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın çatı katında sobadan kaynaklanan yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler yan taraftaki iki binaya sıçradı. Yangının diğer binalara sıçraması nedeniyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken mahalle sakinlerinin panik anları kameralara yansıdı. Yangın sonrası 3 binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.

(Armağan Yılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:06 Kaynak: İHA

İtfaiye, Esenyurt, Güncel
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