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Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

1 saat önce

Esenyurt'ta korkutan çatı yangınıİSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa dökerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa dökerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Esenyurt Sultaniye Mahallesi 632'nci sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının dumanını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Korkuya neden olan yangında mahalleli sokağa döküldü. Yangının çıktığı anlarda dumanlar yükselmesi ise cep telefonu kamerası görüntüsüne yansıdı.

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:34 Kaynak: İHA
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