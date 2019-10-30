Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta korkutan çatı yangını
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

9 dakika önce

Esenyurt'ta korkutan çatı yangınıİSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan dumanlar paniğe neden olurken, yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan dumanlar paniğe neden olurken, yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Mahallede yaşanan panik nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
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