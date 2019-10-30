Esenyurt'ta korkutan çatı yangını
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Esenyurt'ta korkutan çatı yangınıİSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan dumanlar paniğe neden olurken, yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta korkutan çatı yangını
İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan dumanlar paniğe neden olurken, yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Mahallede yaşanan panik nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.
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