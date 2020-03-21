Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını - Son Dakika

Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulanan 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Esenyurt Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.