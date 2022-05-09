Esenyurt'ta korkutan gecekondu yangını - Son Dakika

Esenyurt'ta korkutan gecekondu yangını

Gecekondu küle döndü

İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı gecekonduda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında gecekondu küle döndü.

Yangın, Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1555. Sokak'ta saat 19.15'te çıktı. Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı gecekonduda çıkan yangının henüz sebebi bilinmezken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması doğrultusunda yangın söndürülürken, gecekondu ise küle döndü.