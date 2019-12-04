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Esenyurt'ta korkutan görüntü

7 saat önce

Esenyurt'ta yeraltı kablolarındaki patlama ve dumanların çıkması paniğe neden oldu.

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Esenyurt'ta yeraltı kablolarındaki patlama ve dumanların çıkması paniğe neden oldu. Yaşanan patlama ve panik anları kameralar tarafından kaydedildi.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi Abanoz sokakta bulunan yer altı kablosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi ve dumanlar çıktı. Yaşanan olay sonrası paniğe kapılan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Patlamalar ve duman ekiplerin çalışmasıyla durduruldu.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Hürriyet Mahallesi, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
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Yeraltı kabloları patlayınca, vatandaş panik yaşadı
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