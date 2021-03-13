Esenyurt'ta korkutan iş yeri yangını - Son Dakika

Esenyurt'ta korkutan iş yeri yangını
13.03.2021 16:59
Esenyurt'ta kozmetik eşyalar üzerine satış yapan bir iş yerinde kapalıyken çıkan yangın korkuttu.
Esenyurt'ta kozmetik eşyalar üzerine satış yapan bir iş yerinde kapalıyken çıkan yangın korkuttu.
Olay, Gökevler Mahallesi 2330 sokak'ta saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Kozmetik ürün satan ve kapalı olan iş yerinin 2'nci katında çıkan dumanlar üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. - İSTANBUL
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