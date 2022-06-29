Esenyurt'ta korkutan kimyasal kaza! Kimyasal madde taşıyan tankın devrilmesi sonucu çevreye yoğun bir koku yayıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta korkutan kimyasal kaza! Kimyasal madde taşıyan tankın devrilmesi sonucu çevreye yoğun bir koku yayıldı

29.06.2022 09:53

Esenyurt'ta kimyasal madde taşıyan bir tank devrildi. Çevreye yoğun kimyasal bir koku yayılırken bir itfaiye eri de sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Yaşanan kaza sonrası bölgeye gelen AFAD ekipleri de özel kıyafetlerle gelip ölçüm yaptı.

Esenyurt'ta fabrika içinde kimyasal maddeyle dolu olan bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AFAD ÖLÇÜM YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri fabrika içine girerek etrafa saçılan kimyasal maddede ölçüm yaptı.

İTFAİYE ERİ KOKUDAN ETKİLENDİ

Kokudan etkilenen bir itfaiye eri ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı olay yerinde hazırda bekledi. Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor.

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Korku dolu anlar: Kimyasal madde dolu tank devrildi Korku dolu anlar: Kimyasal madde dolu tank devrildi
Kaynak: İHA

Esenyurt, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korkutan kimyasal kaza! Kimyasal madde taşıyan tankın devrilmesi sonucu çevreye yoğun bir koku yayıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta korkutan kimyasal kaza! Kimyasal madde taşıyan tankın devrilmesi sonucu çevreye yoğun bir koku yayıldı - Son Dakika
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