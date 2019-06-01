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Esenyurt'ta korkutan yangın

42 dakika önce

Esenyurt'ta bir sanayi sitesinde bulunan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Esenyurt'ta korkutan yangın, System.String[]
Esenyurt'ta bir sanayi sitesinde bulunan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Otobüslere klima paneli ürettiği belirtilen fabrikanın deposunda çıkan yangın otoparkta bulunan otobüslere sıçradı. Yangında fabrika ve içeride bulunan 2 otobüste maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Esenyurt Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyüyerek fabrikanın otoparkında bulunan otobüslere sıçradı. Yangını gören iş yeri sahipleri durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken otoparkta bulunan iki otobüste ve fabrikanın depo bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangını gören Dadaş Aras isimli vatandaş yangının ilk olarak depo bölümünde çıktığını ancak daha sonra otoparkta bulunan otobüslere sıçradığını belirtti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının otoparkta bulunan diğer otobüslere sıçramaması olası bir faciayı önledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:36 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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