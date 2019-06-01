Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta korkutan yangın. Zamanında yapılan müdahale olası bir faciayı önledi.
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Esenyurt'ta korkutan yangın. Zamanında yapılan müdahale olası bir faciayı önledi.

19 dakika önce

Esenyurt'ta bir sanayi sitesinde bulunan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Esenyurt Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyüyerek fabrikanın otoparkında bulunan otobüslere sıçradı.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangını gören iş yeri sahipleri durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken otoparkta bulunan iki otobüste ve fabrikanın depo bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

ŞANS ESERİ FACİADAN DÖNÜLDÜ

Yangını gören Dadaş Aras isimli vatandaş yangının ilk olarak depo bölümünde çıktığını ancak daha sonra otoparkta bulunan otobüslere sıçradığını belirtti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının otoparkta bulunan diğer otobüslere sıçramaması olası bir faciayı önledi.


Esenyurt'ta korkutan yangın. Zamanında yapılan müdahale olası bir faciayı önledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:55 Kaynak: İHA
İtfaiye, Esenyurt, Güncel
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