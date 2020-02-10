Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika

Esenyurt'ta korkutan yangın

6 saat önce

Esenyurt'ta bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın sonrası, üst katlarda dumandan dolayı evlerinden çıkamayan çok sayıda kişi kurtarıldı.

Esenyurt'ta korkutan yangın, System.String[]

Esenyurt'ta bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın sonrası, üst katlarda dumandan dolayı evlerinden çıkamayan çok sayıda kişi kurtarıldı.


Yangın, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 9'uncu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın kömürlüğünde çıktı İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kömürlükteki tahtalar yanmaya başladı. Dumanlar kısa sürede bütün apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisinin bacağından vurduğu kadından dehşete düşüren sözler: Sen git, polis geliyor
Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Sevgilisinden şiddet gördüğü esnada Kadir Şeker'in müdahalesi ile kurtulan kadın: Beni kurtarmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:53:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]