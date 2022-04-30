Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika
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Esenyurt'ta korkutan yangın

30.04.2022 15:23

Esenyurt'ta korkutan yangın Esenyurt'ta bir fabrikanın atık deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Esenyurt'ta korkutan yangın

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir fabrikanın atık deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın saat 13.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın atık deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta korkutan yangın
Esenyurt'ta korkutan yangın
Esenyurt'ta korkutan yangın
Esenyurt'ta korkutan yangın

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Esenyurt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika


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