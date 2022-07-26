Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika
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Esenyurt'ta korkutan yangın

26.07.2022 01:15
Esenyurt'ta korkutan yangın

Esenyurt'ta 4 katlı binanın altında bulunan tekstil imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın altında bulunan tekstil imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina dumanla dolarken, içerde bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Esenyurt Yunus emre Mahallesi 379. Sokak'ta bulunan bir işyerinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, tekstil imalathanesinde kapalı olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm bina dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunan vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, imalathanede hasar oluştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta korkutan yangın - Son Dakika
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