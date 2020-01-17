Esenyurt'ta korkutan yangın, çocukları vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

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Esenyurt'ta korkutan yangın, çocukları vatandaşlar kurtardı
7 saat önce
Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşların çocukları kurtarmak için binanı önündeki apartmana tırmandığı öğrenildi. Korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - İSTANBUL
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