Esenyurt'ta korkutan yangın, çocukları vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korkutan yangın, çocukları vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Esenyurt'ta korkutan yangın, çocukları vatandaşlar kurtardı

7 saat önce

Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Esenyurt'ta korkutan yangın, çocukları vatandaşlar kurtardı, System.String[]

Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşların çocukları kurtarmak için binanı önündeki apartmana tırmandığı öğrenildi. Korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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