Esenyurt'ta korkutan yangın, çocukları vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.



Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşların çocukları kurtarmak için binanı önündeki apartmana tırmandığı öğrenildi. Korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - İSTANBUL