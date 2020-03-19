Esenyurt'ta korona virüs fırsatçılarına darbe - Son Dakika

Esenyurt'ta korona virüs fırsatçılarına darbe

Sahte parfüm üreticileri dezenfektan işine el attı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, 15 bin şişe dezenfektan ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri korona virüsü salgının ardından sahte dezenfektan üretiminin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler sahte dezenfektan üretiminin önüne geçmek için yaptığı çalışmalar kapsamında Esenyurt Orhan Gazi mahallesinde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 15 bin şişe dezenfektan ve 45 bin şişe sahte parfüm ürünlerinin yapımında kullanılan kimyevi madde ele geçirildi. İmalethanede daha önce sahte parfüm yapıldığı ve dezenfektan talebi üzerine yasadışı yollarla bu üretimin yapıldığı öğrenildi. Operasyonda suçüstü yakalanan R.A gözaltına alındı. Polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.