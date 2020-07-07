ESENYURT'TA KORONAVİRÜS DENETİMİ; KAFEYE 127 BİN LİRA CEZA KESİLDİ - Son Dakika

Esenyurt'ta Esenyurt Polis Merkezi Ekipleri tarafından yapılan umuma açık mekan denetimlerinde, Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan bir kafeye toplam 127 bin Türk Lirası para cezası kesildi. Aynı kafeye daha önce de 3 kez ceza kedildiği, bu sefer işletmenin ruhsatının iptal edildiği öğrenildi. Son ceza ile birlikte işletmeye 2020 yılı içerisinde toplam 240 bin liralık ceza kesilmiş oldu
BU YIL İÇERİSİNDE AYNI KAFEYE 240 BİN LİRA CEZAPolis ekipleri tarafından denetlenen kafeye 2020 yılı içerisinde 4'üncü kez ceza kesildi. Daha önce 15 Bin, 31 Bin ve 53 bin olarak 3 ayrı cezası bulunan kafe, geçtiğimiz Pazar günü yapılan denetimler sonucunda 127 bin liralık bir ceza daha kesildi. Son ceza ile birlikte işletmeye 2020 yılı içerisinde toplam 240 bin liralık ceza kesilmiş oldu. Ayrıca işletmenin ruhsatının iptal edildiği ve mühürlenme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Görüntü dökümü: ----------------------Polis ekiplerinin kafeye girmesi-Aynı masada oturan kişilerin Koronavirüs tedbirlerine uymaması detayları-Polisin kafede denetim yapması detayları-Polisin para cezası yazma detayları
-Genel detaylar