Esenyurt'ta koronavirüs denetimi; kafeye 127 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Esenyurt'ta Esenyurt Polis Merkezi Ekipleri tarafından yapılan umuma açık mekan denetimlerinde, Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan bir kafeye toplam 127 bin Türk Lirası para cezası kesildi. Aynı kafeye daha önce de 3 kez ceza kedildiği, bu sefer işletmenin ruhsatının iptal edildiği öğrenildi. Son ceza ile birlikte işletmeye 2020 yılı içerisinde toplam 240 bin liralık ceza kesilmiş oldu

Esenyurt Polis Merkezi'ne bağlı ekipler, geçen Pazar Cumhuriyet Mahallesi Nazim Hikmet Bulvarı'nda umuma açık mekanlarda denetim yaptı. Denetimler kapsamında polis ekipleri yabancı uyruklu kişilerin vakit geçirdiği bir kafeyi de denetledi. Polis ekipleri kafeye girdiğinde, içeride yüksek sesle müzik dinlenildiği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin gözardı edildiği, maske takılmadığı, işyerinde nargile içilmesi yasak olmasına rağmen nargile içildiği, kapalı mekanda sigara içildiği ve alkol ruhsatı olmamasına rağmen mekanda açık bir şekilde alkol alındığını tespit etti. Yapılan bu tespitler neticesinde bahsi konu işyerine toplam 127 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca o sırada içeride bulunan 6 kişiye Hıfzıssıha Kanunu'na göre 900'er Türk Lirası, 2 kişiye ise 3150 Türk Lirası para cezası kesildi.

BU YIL İÇERİSİNDE AYNI KAFEYE 240 BİN LİRA CEZA

Polis ekipleri tarafından denetlenen kafeye 2020 yılı içerisinde 4'üncü kez ceza kesildi. Daha önce 15 Bin, 31 Bin ve 53 bin olarak 3 ayrı cezası bulunan kafe, geçtiğimiz Pazar günü yapılan denetimler sonucunda 127 bin liralık bir ceza daha kesildi. Son ceza ile birlikte işletmeye 2020 yılı içerisinde toplam 240 bin liralık ceza kesilmiş oldu. Ayrıca işletmenin ruhsatının iptal edildiği ve mühürlenme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.