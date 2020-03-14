Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı

6 saat önce

Esenyurt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı, System.String[]

Esenyurt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Esenyurt Belediyesi ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında oluşabilecek virüs tehditlerini engellemek amacıyla 57 kişilik özel dezenfekte ekibi ile çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda özel kıyafetli ve maskeli ekipler, sabah saatlerinden itibaren belediye sınırları içerisindeki meydanın yanı sıra ilçedeki ibadethaneleri, hastaneleri, okulları, taksi duraklarını ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.

Esenyurt Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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