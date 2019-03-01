Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Kot Yıkama Atölyesinde Kurutma Kazanı Patladı: 1 Yaralı

Esenyurt'ta Kot Yıkama Atölyesinde Kurutma Kazanı Patladı: 1 Yaralı

1 saat önce

İstanbul Esenyurt'ta bir kot yıkama atölyesinde kurutma kazanı patladı.

Esenyurt'ta Kot Yıkama Atölyesinde Kurutma Kazanı Patladı: 1 Yaralı, System.String[]
İstanbul Esenyurt'ta bir kot yıkama atölyesinde kurutma kazanı patladı. Olayda yabancı uyruklu 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Pazaryolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının en üst katında meydana geldi. İddiaya göre kot yıkama atölyesi olarak hizmet veren bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kurutma makinesinde patlama oldu. Patlama sırasında dükkanda çalışan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu işçi ağır yaralandı. Patlamayı duyan çevredeki çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın olduğu makineye müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri patlamadan etkilenen yaralı işçiye olay yerinde müdahale ettikten sonra Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri atölye içerisine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu işçinin hayati tehlikesinin bulunulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

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