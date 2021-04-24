Esenyurt'ta kreşin duvarına çarparak devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir kreşin duvarına çarparak, devrilen kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde giden, A.B. yönetimindeki 06 GA 0473 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kreşin duvarına çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.B, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Yanında bulunan M.Ş, ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun kaza yerinden kaldırılma çalışmaları ise sürüyor.