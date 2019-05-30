Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü serbest
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Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü serbest

14 dakika önce

Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaraladıktan sonra kaçan ehliyetsiz sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü serbest, System.String[]
Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaraladıktan sonra kaçan ehliyetsiz sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi'nde yaşanmıştı. 7 yaşındaki Zeynep'e bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken sokak üzerinde son sürat seyreden Mehmet D. yönetimdeki araç çarpmıştı. Olay sonrası sürücü Mehmet D. olay yerinden kaçmış ve sonrasında polis ekiplerince yakalanmıştı. Mehmet D., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Minik Zeynep'in ise Çapa Tıp Fakültesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:56 Kaynak: İHA
Pınar Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa
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