Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü serbest
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Esenyurt'ta küçük kıza çarpıp ağır yaraladıktan sonra kaçan ehliyetsiz sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Esenyurt
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:56 Kaynak: İHA
'ta küçük kıza çarpıp ağır yaraladıktan sonra kaçan ehliyetsiz sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi
'nde yaşanmıştı. 7 yaşındaki Zeynep'e bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken sokak üzerinde son sürat seyreden Mehmet D. yönetimdeki araç çarpmıştı. Olay sonrası sürücü Mehmet D. olay yerinden kaçmış ve sonrasında polis ekiplerince yakalanmıştı. Mehmet D., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Minik Zeynep'in ise Çapa Tıp Fakültesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL
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