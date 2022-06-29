Son dakika haberi... Esenyurt'ta küfür iddasında pompalı tüfekle ateş açtı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Esenyurt'ta küfür iddasında pompalı tüfekle ateş açtı

29.06.2022 12:04
Son dakika haberi... Esenyurt'ta küfür iddasında pompalı tüfekle ateş açtı

Son dakika haber... ESENYURT'ta, sosyal medya üzerinden annesine küfrettiğini öne sürdüğü kişinin evinin önünde pompalı tüfekle ateş açan İsmail K. gözaltına alındı.

ESENYURT'ta, sosyal medya üzerinden annesine küfrettiğini öne sürdüğü kişinin evinin önünde pompalı tüfekle ateş açan İsmail K. gözaltına alındı. Evin önünde pompalı tüfekle ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde 27 Haziran'da akşam saatlerinde İsmial K.  Annesine sosyal medya üzerinden küfreden kişinin evinin önüne plakasını söktüğü kamyonetle geldi. Burada bir süre bağırıp tehditler savuran İsmail K., daha sonra aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Silah seslerini duyanlar durumu polise bildirirken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganı aynı akşam yakaladı. Pompalı tüfekle havaya ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Esenyurt'ta küfür iddasında pompalı tüfekle ateş açtı - Son Dakika

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