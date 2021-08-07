ESENYURT'TA KÜLE DÖNEN DEPO HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

ESENYURT'ta dün lojistik firmasına ait depoda çıkan yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi. 5 saat süren çalışmaların sonunda enkaza dönen deponun tamamen yandığı görüldü.

Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan lojistik firmasına ait deponun beyaz eşyalarının tutulduğu kısmında dün saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yer yer patlamaların da olduğu depodaki yangın diğer bölümlere de sıçrayınca alevler 10 bin metrekarelik deponun tamamını sardı. Depodaki yangına çok sayıda ilçeden gelen itfaiye ekipleri, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları, belediyelerin su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının ardından lojistik deposundaki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde tamamen yanan depoda meydana gelen büyük çaplı hasar görüntülendi.