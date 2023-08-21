Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Esenyurt Kıraç Bölgesi'nde bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce öteden de görülürken yangın kontrol altına alındı.

YOĞUN DUMAN OLUŞTU

Anka Kuşu Sokak'ta bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

İtfaiye ekipleri yoğun müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alırken, kültür merkezinde soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Olay yerinden fotoğraflar: