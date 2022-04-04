İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI

04.04.2022 00:31

ESENYURT'ta kundaklandığı iddia edilen park halindeki 2 vidanjör, alev alev yandı.

ESENYURT'ta kundaklandığı iddia edilen park halindeki 2 vidanjör, alev alev yandı. Olaya karışan kişi ya da kişiler kundaklamanın ardından kayıplara karışırken, yanan vidanjörler cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Park halinde bulunan 2 vidanjör, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Vidanjörler kısa sürede alevlere teslim olurken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının ardından vidanjörler kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakini Abdurrahman Kılınç, 'Biz iftardan dönüyorduk. Sonra buradan duman çıktığını gördük. İlk başta çöp yanıyor sandık. Baktık ki araç yanıyor. Daha sonra arkadaki aracı da yaktılar" dedi.

İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 2 VİDANJÖR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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