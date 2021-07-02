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Esenyurt'ta Kurban Bayramı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Esenyurt'ta Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

02.07.2021 14:12
Esenyurt'ta Kurban Bayramı hazırlıkları başladı, System.String[]

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için çalışmalara başladı.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için çalışmalara başladı. Korona virüs önlemleri kapsamında çadır alanları sosyal mesafeye göre hazırlandı. Her çadıra su hattı çeken ekipler belirlenen yerlere pandemiyle ilgili bilgilendirme afişleri de asarken alan havadan da görüntülendi.

Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, 72 bin metrekare alan üzerine kurulan 6 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvan kapasiteli kurban satış ve kesim alanında özel önlemler aldı. Pandemi süreci nedeniyle çadırları sosyal mesafeye göre hazırlayan ekipler, her çadıra su hattı çekti. Pazar alanının yollarını düzenleyerek, elektrik tesisatı için çalışmalarını sürdüren ekipler, belirlenen yerlere pandemiyle ilgili bilgilendirme afişleri de astı.

Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları sürecek

Kurban satış ve kesim alanında çalışmalar tamamlandıktan sonra kurbanlıklar alana girmeden önce çadırlarda dezenfeksiyon çalışması yürütülecek. Dezenfeksiyon ve sinek ilaçlama çalışmaları bayram sonuna kadar devam edecek. Ayrıca kesimhanenin de içerisinde bulunduğu pazarda kurban satıcıları için seyyar duş ve seyyar lavabo, kafeterya, mescit ve otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verecek

Zabıta ve veteriner hekimler 24 saat alanda olacak

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alanda giriş çıkışları kontrol ederek güvenliği sağlayacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kurbanlıkların alana girişinde ve çadırlara alınmasında küpe ve sağlık kontrolü yapacak. Kurban satışı ve kesimi, belediyenin belirlediği alanlarda yapılacak

Esenyurt Belediyesi, hastalıklı kurban satışının önüne geçmek ve sağlıksız koşullarda kesim yapılmasına engel olmak için belirlenen kurban satış ve kesim alanları dışında satış ve kesim yapılmasına izin vermeyecek. Belirlenen 8 kapalı pazar ve 1 kesimhanede bayram boyunca veteriner hekimler görev yapacak. İl Tarım Müdürlüğünün belirlediği 5 Temmuz tarihinde şehre getirilecek olan kurbanlıklar, Esenyurt Belediyesi Veteriner hekimleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerleri tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra alana alınacak. Hastalık şüphesi olan ve küpesi olmayan kurbanlıkların alana girişine izin verilmeyecek. Öte yandan alan havadan drone ile görüntülendi.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Kurban satıcıları ve vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Halil İbrahim Çalış, "Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un koordinatörlüğünde uzun süredir Kurban Bayramı için ön hazırlık yapıyoruz. Amacımız, hem kurban satıcılarının hem de alıcıların rahat edebilecekleri bir alan oluşturmak. Şu anda gelecek vatandaşlarımız ve hayvanların sağlığı açısından suyu çok önemsiyoruz. Her çadıra su çekiyoruz, yollarımızı yaparak elektriği getiriyoruz. Bunun yanı sıra çevre güvenliğini sağlıyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra gelecek olan bütün kurbanlıkların girişte veteriner hekimler tarafından kontrolleri, karne ve tahlilleriyle ilgili incelemeleri yapılacak. Herhangi bir şüpheli hayvan görüldüğünde karantinaya alınacaktır. Korona virüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon ve çevre sağlığı açısından haşerelere ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarımız devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta Kurban Bayramı hazırlıkları başladı
Esenyurt'ta Kurban Bayramı hazırlıkları başladı
Esenyurt'ta Kurban Bayramı hazırlıkları başladı
Esenyurt'ta Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı, Koronavirüs, Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kurban Bayramı hazırlıkları başladı - Son Dakika


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