Esenyurt'ta Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın Çalındı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın Çalındı

11.04.2023 11:18

Esenyurt'ta bir kuyumcu dükkanına giren 4 kişi, kepenk kilitlerini kırarak içeri girdi ve yaklaşık 4 kilogram altın çaldı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ESENYURT'ta 4 kişi kepenk kilitlerini kırarak girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 4 kilogram altın çaldı. soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 04.45'te Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Otomobille kuyumcu dükkanına gelen 4 kişi ellerindeki aletlerle kilidi kırıp kepengi yarıya kadar açtı. Şüphelilerden ikisi vitrindeki altınları, diğer şüphelinin elindeki çuvala doldurdu. Maske ve kafa feneri takan üç şüpheli içerideyken diğer şüpheli de kuyumcu dükkanı kapısında gözcülük yaptı. Kuyumcudaki diğer altınları da alan şüpheliler, alarm devreye girince panik yaparak hızla kaçtı. Kuyumcu dükkanı sahibi Ayhan Marti, "4 kilogram civarında altın çalındı.5 dakika sonra polis gelmiş. Soyguncular ortadan kayboldular" dedi.

Yaklaşık 3 dakika süren soygun sonrası polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın Çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın Çalındı - Son Dakika
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