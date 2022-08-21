ESENYURT'TA OTOPARKA GİREN KUYUMCUYA DEHŞETİ YAŞATTILAR

ESENYURT'ta kuyumcu olduğu öğrenilen yabancı uyruklu F.A. (30), aracını park ettiği otoparkta 2 kişi tarafından vurulduktan sonra gasbedildi. Saldırganların olay sonrası kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos Salı günü saat 11.40 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan otoparkta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, F.A. isimli kuyumcu, otomobilini park etmek üzere otoparka girdi. Bu sırada kendisini plakasız motosikletle takip eden kasklı 2 kişi, F.A.'nın aracının yanında durdu. Şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabanca ile 2 el ateş etti. Mermiler kuyumcuyu kol ve karnından yaralarken, şüpheliler F.A.'nın içinde altın ve döviz bulunan poşetini alıp, yaya olarak kaçtı. Otopark çalışanları F.A.'yı taksi ile hastaneye götürürken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ameliyata alınan F.A.'nın durumu ciddiyetini koruyor. Olay sonrası 2 saldırganın kaçtığı anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR ELLERİNDE SİLAH BİR ELLERİNDE POŞET VARDI"

Olayın görgü tanığı olan otopark çalışanı Doğan Kara , "Kuyumcu buraya otomobil ile geldi. Arkasında kafalarında kask olan 2 motosikletli geldi. Ardından sesler gelmeye başladı. Bir de silah sesi geldi. Ben hemen oraya koştum. Onlar da buraya doğru koştu. Bir ellerinde silah, bir ellerinde poşet vardı. Gittiğim de kolunda yara vardı. Başka yarası olup olmadığını sordum. Karnını işaret etti. Çok kan kaybetmişti. Poşetin içinde altın ve döviz vardı" dedi.

Görüntü dökümü: ----------Güvenlik kamerası-Gaspçıların kaçması Aktüel-Olayın yaşandığı otopark-Şüphelilerin kaçtığı yol-Doğan Kara ile röp-Genel ve detay görüntüler