ESENYURT'TA OTOPARKA GİREN KUYUMCUYA DEHŞETİ YAŞATTILAR - Son Dakika
Üye Girişi

ESENYURT'TA OTOPARKA GİREN KUYUMCUYA DEHŞETİ YAŞATTILAR

21.08.2022 10:16
ESENYURT'TA OTOPARKA GİREN KUYUMCUYA DEHŞETİ YAŞATTILAR

ESENYURT'ta kuyumcu olduğu öğrenilen yabancı uyruklu F.A. (30), aracını park ettiği otoparkta 2 kişi tarafından vurulduktan sonra gasbedildi.

ESENYURT'ta kuyumcu olduğu öğrenilen yabancı uyruklu F.A. (30), aracını park ettiği otoparkta 2 kişi tarafından vurulduktan sonra gasbedildi. Saldırganların olay sonrası kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos Salı günü saat 11.40 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan otoparkta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, F.A. isimli kuyumcu, otomobilini park etmek üzere otoparka girdi. Bu sırada kendisini plakasız motosikletle takip eden kasklı 2 kişi, F.A.'nın aracının yanında durdu. Şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabanca ile 2 el ateş etti. Mermiler kuyumcuyu kol ve karnından yaralarken, şüpheliler F.A.'nın içinde altın ve döviz bulunan poşetini alıp, yaya olarak kaçtı. Otopark çalışanları F.A.'yı taksi ile hastaneye götürürken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ameliyata alınan F.A.'nın durumu ciddiyetini koruyor. Olay sonrası 2 saldırganın kaçtığı anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR ELLERİNDE SİLAH BİR ELLERİNDE POŞET VARDI"

Olayın görgü tanığı olan otopark çalışanı Doğan Kara, "Kuyumcu buraya otomobil ile geldi. Arkasında kafalarında kask olan 2 motosikletli geldi. Ardından sesler gelmeye başladı. Bir de silah sesi geldi. Ben hemen oraya koştum. Onlar da buraya doğru koştu. Bir ellerinde silah, bir ellerinde poşet vardı. Gittiğim de kolunda yara vardı. Başka yarası olup olmadığını sordum. Karnını işaret etti. Çok kan kaybetmişti. Poşetin içinde altın ve döviz vardı" dedi.

Görüntü dökümü: ----------Güvenlik kamerası-Gaspçıların kaçması Aktüel-Olayın yaşandığı otopark-Şüphelilerin kaçtığı yol-Doğan Kara ile röp-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
500
Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! 'Türkiye İttifakı' için eylül ayının sonu işaret edildi Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! 'Türkiye İttifakı' için eylül ayının sonu işaret edildi Alkollü trafik canavarı polis kovalamacası sonucu yakalandı: Beni götürün cezaevine atın Alkollü trafik canavarı polis kovalamacası sonucu yakalandı: Beni götürün cezaevine atın Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu! Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu!
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA OTOPARKA GİREN KUYUMCUYA DEHŞETİ YAŞATTILAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
01:24 Alkollü trafik canavarı polis kovalamacası sonucu yakalandı: Beni götürün cezaevine atın
01:08 Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu!
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 10:16:40. #1.12#
SON DAKİKA: ESENYURT'TA OTOPARKA GİREN KUYUMCUYA DEHŞETİ YAŞATTILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement