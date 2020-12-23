Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi - Son Dakika

Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi

23.12.2020 11:23
Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi, System.String[]

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ / ESENYURT'ta işlettikleri kuyumcuya gelen anne ve kızı dükkanlarını açtıkları sırada yüzleri kar maskeli iki şüpheli soygun girişiminde bulundu.

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/  ESENYURT'ta işlettikleri kuyumcuya gelen anne ve kızı dükkanlarını açtıkları sırada yüzleri kar maskeli iki şüpheli soygun girişiminde bulundu. Anne ve kızı soygunculara karşı koyarak alarmı çalıştırdı. Anne-kız alarm sesiyle kaçmaya başlayan soyguncuları kovalarken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1987 sokakta yaşandı. Bir sitenin otoparkındaki otomobilin arkasına saklanan yüzleri kar maskeli iki kişi, iş yeri sahipleri dükkanlarını açtığı sırada kuyumcuya yöneldi. Kimliği belirsiz şüpheliler, dükkan sahibi Yıldız Çakıl Zenbil'e kapıyı açıp içeri girmelerini söyledi. Üniversite öğrencisi Deniz, şüphelilere karşı çıkarak çığlık atmaya başladı. Anne Zenbil, ise kapıyı kapatıp, alarmı çalıştırdı. Alarm sesiyle panikleyen şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Dükkanlarının önünde donakalan anne ve kızı bir süre bekledikten sonra şüphelilerin peşlerinden koştu. Yaya olarak kaçan şüpheliler izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"İÇERİ GİR DEDİLER İTTİM BEN DE"İşletmeci annenin kızı Deniz, "Annemle sabah dükkanı açmaya geldik. Annem eğilip kapıyı açarken ben de etrafa bakıyordum . İki tane kar maskeli kişinin, bize doğru yürüdüğünü gördüm. Anneme "dur açma" dedim annem de tiplere bak dedi. Bana "gir içeri" dediler ben de ittim. O sırada alarm çalmaya başlayınca kaçtılar. Biz şoku atlatınca arkalarından 300 metre kovaladık. Çok korktuk gerçekten çığlık çığlığa koştuk. Şok olduk reflekslerimizle hareket ettik." dedi.

(Fotoğraf)


Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi
Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi
Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi
Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi
Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi
Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi
Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi
Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi
Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi
Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi
Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi

Cumhuriyet Mahallesi, Esenyurt, Kız, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi - Son Dakika


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