ESENYURT'TA KUYUMCUDAN BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KUYUMCUDAN BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA KUYUMCUDAN BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

6 saat önce

Esenyurt'ta kuyumcudan bilezik çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

ESENYURT'TA KUYUMCUDAN BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA, System.String[]
Esenyurt'ta kuyumcudan bilezik çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin bilezik çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, 11 Ocak tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 14.50 sıralarında kuyumcuya gelen şüpheli bilezik bakmak istedi. Ardından şüpheli masada duran altın bileziği alarak kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kuyumcu sahibi H.A.H' nın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit etti. Hüseyin Ö.(27) 3 Mart Salı günü Esenyurt' ta yakalandı. Hüseyin Ö.' nün ifadesinde bileziği borcu olduğu için çaldığını aynı gün içerisinde 3 bin 600 liraya bileziği sattığını söylediği belirtildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin kuyumcuda masanın üzerinde duran altın bileziği çalıp kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik kamerası)

-Şüphelinin kuyumcudan bilezik çalma anı

(Aktüel)

-Şüphelinin şube çıkışı


Cumhuriyet Mahallesi, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:18 Kaynak: DHA
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