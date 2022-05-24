ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika
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ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

24.05.2022 10:49

ESENYURT'ta yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuya düşen köpek, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

ESENYURT'ta yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuya düşen köpek, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Akçaburgaz Mahallesi 3116'ncı Sokak'taki ağzı kapalı, içinde su bulunmayan bir kuyuya dün öğlen saatlerinde sahipsiz bir köpek düştü. Birkaç saat sonra havlama seslerini duyanlar, sesin kuyuya düşen köpekten geldiğini fark etti. Bunun üzerine 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Sevk edilen itfaiye ekibindeki erlerden biri, merdivenle oldukça dar olan kuyuya inerek köpeğin karnına halat bağladı. Halatı bağlayan itfaiye eri merdiven ile çıktıktan sonra köpek çekildi. Bir itfaiye eri tarafından karnındaki halat çözülen köpek, kaçarak uzaklaştı. Görevliler, kuyunun ağzını kapattı.

ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
ESENYURT'TA KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

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Kaynak: DHA

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