Esenyurt'ta lise çıkışı ortalık birbirine girdi, "dedikodu" kavgası kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta lise çıkışı ortalık birbirine girdi, "dedikodu" kavgası kamerada

12.05.2022 10:52

Esenyurt'ta bir özel okulun çıkışında ortalık birbirine girdi.

Esenyurt'ta bir özel okulun çıkışında ortalık birbirine girdi. Dedikodu nedeniyle çıktığı söylenen kavgada önce kızlar saç başa kavga ederken daha sonra erkek öğrencilerin tek bir öğrenciyi linç etmeye kalktı. Yaşanan anlar cep telefonlarına böyle yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Bulut Durağı mevkiinde meydana geldi. Özel okul çıkışında "dedikodu" nedeniyle iki grup öğrenci birbirine girdi. Kız öğrencilerinin kavgasına dahil olan erkek öğrenciler bu anları gülerek cep telefonu kamerasına kaydetti. Saç başa girişen kızları çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Olay sonrasında ise dayak yiyen kızlardan birinin erkek arkadaşı yaşananlara tepki gösterdiği için başka bir grup tarafında linç edilmek istendi. Çevredeki vatandaşlar araya girerek grubu dağıttı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta lise çıkışı ortalık birbirine girdi, dedikodu kavgası kamerada
Esenyurt'ta lise çıkışı ortalık birbirine girdi, dedikodu kavgası kamerada
Esenyurt'ta lise çıkışı ortalık birbirine girdi, dedikodu kavgası kamerada
Esenyurt'ta lise çıkışı ortalık birbirine girdi, dedikodu kavgası kamerada

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Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta lise çıkışı ortalık birbirine girdi, 'dedikodu' kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta lise çıkışı ortalık birbirine girdi, "dedikodu" kavgası kamerada - Son Dakika
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