(Esenyurt'ta lodosun etkisiyle başına binadan parçanın düştüğü kişi öldü - Son Dakika

ESENYURT'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin dış cephesinden kopan parçanın başına düştüğü kişi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3128. Sokak üzerinde meydana geldi. Lodos nedeniyle bir iş yerinin dış cephesinden parça koptu. Kopan parçalar önce başka bir iş yerine daha sonra da hafif ticari aracından yük indiren Alaattin Çavdar'ın başına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Çavdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çavdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri konu hakkında inceleme başlattı.

"ÇOK KAN KAYBETMİŞTİ"

Yaşananları anlatan Akın Sönmez, "Bana yere düştüğünü büfeci arkadaşım söyledi. Durumu iyi değildi. Çok kan kaybetmişti. Eğilip baktığımda beyninin de bir kısmının dışarıda olduğunu gördüm. Nasıl oldu anlamadık. Aşırı bir rüzgar çıktı" dedi.