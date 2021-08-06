Esenyurt'ta lojistik depo yangını - Son Dakika
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Esenyurt'ta lojistik depo yangını

06.08.2021 22:21
Esenyurt'ta lojistik depo yangını

Saat 12: 02 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Bakırköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Seyrantepe, Şişli, Bahçeşehir, Davutpaşa, Bağcılar, Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Kemerburgaz, Maltepe, Hacıosman, Çavuşbaşı, Orhanlı, Kartal, Sultangazi, Beşiktaş,...

Saat 12: 02 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Bakırköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Seyrantepe, Şişli, Bahçeşehir, Davutpaşa, Bağcılar, Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Kemerburgaz, Maltepe, Hacıosman, Çavuşbaşı, Orhanlı, Kartal, Sultangazi, Beşiktaş, Üsküdar, Çatalca, Beyoğlu, Arnavutköy, Bayrampaşa, İtfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimiz yangına 72 araç ve 177 personel ile müdahele ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

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Kaynak: Habermetre

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Esenyurt'ta lojistik depo yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta lojistik depo yangını - Son Dakika
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