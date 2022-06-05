Lüks bina alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Lüks bina alev alev yandı

05.06.2022 13:14

İstanbul Esenyurt'ta 13 katlı lüks binanın 6'ncı katında çıkan yangın, yürekleri ağızlara getirdi.

İstanbul Esenyurt'ta 13 katlı lüks binanın 6'ncı katında çıkan yangın, yürekleri ağızlara getirdi. Nedeni bilinmeyen yangın sırasında 15 kişi binada mahsur kalırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 12 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 13 katlı lüks binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6'ncı katta bilinmeyen bir nednele yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, binanın dış cephesi alevlerle kaplandı. Binada yangın nedeniyle 15 kişi mahsur kalırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarı değerlendiren itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken binada mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada ciddi hasar meydana geldi.

"İÇERİSİ TAMAMEN DUMANLA KAPLIYDI"

Olay anlarını anlatan Mustafa Besli, "İlk olarak ambulans seslerini duyduk. Sonra rezidansın yandığını gördük. Burada da arkadaşlarımız oturduğu için yardıma geldik hemen. Geldiğimizde dairenin alev alev yandığını gördük. Çok şükür ambulans ve itfaiye zamanında müdahale etti. Şuanda daire kullanılamaz hale geldi ama yaralı veya can kaybı olmadığını öğrendik. Yangın baya büyüktü. Binada yaşayan sakinler çok panik oldu. İçerisi tamamen dumanlarla kaplıydı. İtfaiye ekiplerine yardım etmek için bizde içeriye girdik. Mahsur kalan tüm vatandaşları tahliye ettik" dedi.

(Erdal Can İçelli - Hakan Polat - İHA)

Lüks bina alev alev yandı
Lüks bina alev alev yandı
Lüks bina alev alev yandı
Lüks bina alev alev yandı

YORUMLAR
500
Bursa'da tarihi ev alev alev yandı Bursa'da tarihi ev alev alev yandı Rusya'da kundaklanan karakol alev alev yandı Rusya'da kundaklanan karakol alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks bina alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 19:30:34. #1.12#
SON DAKİKA: Lüks bina alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement