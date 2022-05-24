Günlük kiralık evdeki eğlence faciayla bitti! 17 yaşındaki genç kız camdan düşerek öldü, 3 kişi gözaltında

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde iddiaya göre lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 2'si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti.

KIZ CAMDAN DÜŞÜNCE, ARKADAŞLARI EVDEN KAÇTI

O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü. Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı.

SUÇ DOSYASI KABARIKMIŞ

Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.