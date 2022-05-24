Esenyurt'ta lüks sitede camdan düşen genç kızın ölümüyle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
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Esenyurt'ta lüks sitede camdan düşen genç kızın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

24.05.2022 18:11
Esenyurt'ta lüks sitede camdan düşen genç kızın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

Esenyurt'ta lüks bir sitedeki dairenin camından düşerek hayatını kaybeden genç kızın olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta lüks bir sitedeki dairenin camından düşerek hayatını kaybeden genç kızın olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'ndeki lüks sitede yaşanan olayda, günübirlik kiralık daireye 2'si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitmiş, o sırada alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17) henüz bilinmeyen bir şekilde camdan düşerek hayatını kaybetmişti. Siteye gelen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürmüştü. Polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Rabia Yaman, Esenyurt, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta lüks sitede camdan düşen genç kızın ölümüyle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta lüks sitede camdan düşen genç kızın ölümüyle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
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