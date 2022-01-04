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Esenyurt'ta lüks sitede kayyum krizi vatandaşı canından bezdirdi - Son Dakika

Esenyurt'ta lüks sitede kayyum krizi vatandaşı canından bezdirdi

04.01.2022 18:07
Esenyurt'ta lüks sitede kayyum krizi vatandaşı canından bezdirdi

Esenyurt'ta bulunan 886 dairelik lüks bir sitede aylardır süren yönetici krizi, site sakinlerini canından bezdirdi.

Esenyurt'ta bulunan 886 dairelik lüks bir sitede aylardır süren yönetici krizi, site sakinlerini canından bezdirdi. Önceden görevde bulunan ve yolsuzluk yaptığı iddia edilen yönetimi mahkemeye veren site sakinleri, bu sefer de kayyum yönetici şoku yaşadı. Aylardır süren yönetici krizine dikkat çekmek için toplanan site sakinleri "Sitene sahip çık" sloganları ile duruma tepki gösterdi.

İddialara göre, Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede, yıllardır devam eden yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi. 2018 yılında 2 yıllığına seçilen eski site yönetiminin görev süresi dolmasına rağmen görevi bırakmamasına site sakinleri karşı çıktı. Durumu mahkemeye taşıyan site sakinleri, dava sonucunda yeni bir şokla karşılaştı. Mahkeme, site yönetimine en az 6 ay yönetici olmak şartıyla kayyum atadı. Geçen 6 aylık sürenin ardından yeniden seçime giden site sakinleri, bu seferde kayyum yöneticinin "Geçersiz seçim" tepkisi ile karşılıktı. Yaşanan tüm bu durumlara tepkisini göstermek isteyen kat malikleri, site önünde toplanarak yönetimi protesto etti.

"3 milyon 800 bin TL kayıp"

Sitede yaşanan durumu anlatan Hasan Özyurt, "Ben bu sitenin seçilmiş başkanıyım. Sitenin eski yönetimi yolsuzluk yaptığı için kayyum atandı ve şu anda benim seçilmiş olmama rağmen görevden ayrılmıyor. Ben 53 yaşındayım bu zamana kadar hiç adliyeye yolum düşmemişti ama bu yönetim beni adliyelere düşürdü. Eski yönetimi mahkemeye verdik, yolsuzluğunu kanıtladık. Sonrasında mahkeme siteye kayyum atadı. Kayyum 6 aylık görev süresini doldurdu ve biz ertesi gün seçim yaptık. Ben bu seçimde 468 oy ile seçildim. Benim büyük çoğunluğun oyunu alarak seçilmeme rağmen mahkemenin atadığı kayyum koltuğunu bırakmıyor. Bu koltuktan kendine rant elde ediyor. Ben Cumhurbaşkanımızdan ve İçişleri Bakanımızdan yardım bekliyorum. Bu sitede 866 daire var ve yeni yönetim her fırsatta para topluyor. Zaten 3 milyon 800 bin TL gibi bir para kayıp, kayyum yöneticide sanki bunun üstünü örtmeye çalışıyor" dedi.

"Bizden çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını alıyorlar"

Kendilerinden aidat haricinde yüzlerce lira ek para toplandığını ifade eden Samet Baysungur, "İnanılmaz büyüklükte bir para vurgunu yaşandı. Biz her ay 430 TL aidat ödüyoruz ama bunun yönetim bizden yüzlerce lira daha para topluyor. Yok asansör bakım parası, yok su sayacı parası gibi. Ben yapacakları işleme baktığımda ise bizden istenen paranın çok altında bir maliyeti var. Yani bizden çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını alıyorlar. 3, 4 milyon TL paramızı buhar ettiler" diye konuştu.

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları hakkında konuşan Türkiye Kentsel Tesis Yönetimi Başkanı Suat Sandalcı, "Siteleri, konutları, ortak yaşam alanlarını mevzuatlar yönetir. Kişiler ancak hizmet sağlarlar. Bu sitede almış olduğumuz bilgilere göre ise kat malikleri burada bir usulsüzlük olduğunu düşünerek mahkemeye gitmiş ve siteye kayyum atanmış. Atanan kayyumun ise kanunlara göre 6 ay görev süresi vardır. Fakat 9 aydır genel kurul yapılmıyor. Bizim önerimiz şudur ki; bir an önce kayyum yönetiminin genel kurulu toplasın. Bunun dışında ise kat malikleri bütçe konusunda büyük bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Mesela atanan kayyumun 10 - 15 bin TL gibi bir para istediğini ve bunun hakim tarafından karara bağlandığını söylüyorlar. Dolayısıyla 6 ayında geçtiği bu süreçte birçok usulsüzlük gerçekleştiği söylenmektedir" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta lüks sitede kayyum krizi vatandaşı canından bezdirdi

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Türk Lirası, Yolsuzluk, Esenyurt, Kayyum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta lüks sitede kayyum krizi vatandaşı canından bezdirdi - Son Dakika


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