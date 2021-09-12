Üye Girişi
Esenyurt'ta lüks sitede yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi - Son Dakika

Esenyurt'ta lüks sitede yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi

12.09.2021 18:44

Esenyurt'ta lüks sitede yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi Esenyurt'ta bulunan lüks bir sitede aylardır süren yönetici krizi, site sakinlerini canından bezdirdi.

Esenyurt'ta lüks sitede yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan lüks bir sitede aylardır süren yönetici krizi, site sakinlerini canından bezdirdi. Önceden görevde bulunan ve yolsuzluk yaptığı iddia edilen yönetimi mahkemeye veren site sakinleri, bu seferde kayyum yönetici şoku yaşadı. Aylardır süren yönetici krizine dikkat çekmek için toplanan site sakinleri "Sitene sahip çık" sloganları ile duruma tepki gösterdi.

Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede yıllardır devam eden yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi. 2018 yılında 2 yıllığına seçilen eski site yönetiminin görev süresi dolmasına rağmen görevi bırakmamasına site sakinleri karşı çıktı. Durumu mahkemeye taşıyan site sakinleri dava sonucunda yeni bir şokla karşılaştı. Mahkeme, site yönetimine en az 6 ay yönetici olmak şartıyla kayyum atadı. Geçen 6 aylık sürenin ardından yeniden seçime giden site sakinleri bu seferde kayyum yöneticinin "Beni hakim atadı, hakim gönderir" tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan tüm bu durumlara tepkisini göstermek isteyen site sakinleri ise durumu protesto etti.

"Artık bu haksızlık ve hukuksuzluğa dur demenin vakti geldi"

Yıllardır sitede yaşanan hukuksuzluk ile mücadele verdiğini ifade eden Necdet Özgür, "Bundan önceki yönetim 2018 yılının Ocak ayında 2 yıllığına seçildi. 2020 yılı Ocak ayına gelindiğinde ise yeni bir toplantı ve yeni bir seçim yapılması gerekirken eski yönetim bunu gerçekleştirmedi. Bunun üzerine aylarca süren süreçte eski yönetim kurulu sitemizi gayri resmi olarak yönetti. Daha fazla duruma dayanamayarak eski yönetime dava açtım. Yönetim kurulu üyesi atanması talebiyle açtığım davada ise sitemize kayyum olarak bir avukat hanımefendi 6 ay süreyle atandı. Sürenin dolması üzerine biz site sakinleri toplanarak yeni bir seçim yaptık ve yönetim kurulumuzu belirledik. Kayyum yönetici bu duruma 'beni hakim atadı, hakim gönderir' diyerek tepki gösterdi. Bu durum kat maliklerinin çoğunluğunun iradesini hiçe saymaktadır ve bir hukuk skandalına sebep olmaktadır. Yapılan haksızlıklar sadece biz site sakinlerine değildir. Sizin de girerken gördüğünüz gibi kayyum yönetici basın mensuplarını içeri almak istemedi, mücadele sonucunda buraya girebildiniz. Artık bu haksızlık ve hukuksuzluğa dur demenin vakti geldi" dedi.

"Kendisini ziyaret etmek istediğimde polis çağırdı"

Site yönetiminin kendilerine hizmet için olduğunu fakat yöneticinin yanına dahi yaklaşamadığını ifade eden Esma Ece, "Sitemiz günden güne daha da kötüye gidiyordu. Biz site sakinleri de durum düzelsin diye uğraşıyorduk fakat eski yönetim buna izin vermiyordu. Bu duruma tepki olarak site sakini bir arkadaşımız durumu mahkemeye taşıdı ve sitemize bir kayyum yönetici atandı. Atanan yeni yöneticinin görev süresinin dolmasından bir gün sonra ise site sakinleri olarak toplanarak yeni yönetimi belirledik. Fakat bunu kabul etmeyen yönetici kendisini hakimin atadığını ifade ederek sadece hakim kararıyla görevden ayrılacağını ifade etti. Kendisiyle çalışmak mümkün olsa bir nebze de olsa tahammül gösterilebilir fakat kendisi ilk geldiği günden itibaren insanlarla iletişim kurmakta problem yaşadı. 'Kimseyi dinlemeyeceğim, odama giremezsiniz burası benim makamım' gibi söylemlerde bulundu. Hatta bir keresinde kendisini ziyaret etmek istediğimde polis çağırdı ve kendisini odasına kapattı. Bu tepkisi üzerine 'Meral Hanım sadece sizinle konuşmak istiyorum' dedim ve 'Çık dışarıya' gibi bir tepkiyle karşılaştım. Sadece iletişim kurmak istediğimi vurguladım ve bana tekrardan bağırdı. Duruma polisler bile şaşırdı ve avukat hanıma 'Ne yapıyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Yani bu kadınla nasıl çalışılır siz söyleyin" diyerek duruma tepki gösterdi.

Esenyurt'ta lüks sitede yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi
Esenyurt'ta lüks sitede yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi
Esenyurt'ta lüks sitede yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi
Esenyurt'ta lüks sitede yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi

Yolsuzluk, Esenyurt, Mahkeme, Kayyum, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esenyurt'ta lüks sitede yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı 19:35 Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş 19:23 Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş "Deniz Baykal yaşamını yitirdi" iddialarını yalanladı Sezonun ilk derbisi başladı! Trabzonspor-Galatasaray maçı başladı 18:51 Sezonun ilk derbisi başladı! Trabzonspor-Galatasaray maçı başladı
18:41 "HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı 17:42 Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı 17:40 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular
Yolda yürüdüğü esnada üzerine inşaat demirleri düşen kadının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı 16:56 Yolda yürüdüğü esnada üzerine inşaat demirleri düşen kadının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi 16:40 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:48 Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu
17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı
17:39 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular
17:29 Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı! Bakan Dönmez, Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım
17:27 Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı
16:53 Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira taraftarlar ile fotoğraf çektirdi, ortalık yıkıldı
16:46 Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı
16:39 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi
16:20 Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasında Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı
Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi için olay yorum: Pelkas'ın bir model düşüğü Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi için olay yorum: Pelkas'ın bir model düşüğü         
19:17
Okul müdürü, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalışmaya başladı Okul müdürü, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalışmaya başladı         
18:41
Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı         
18:24
Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı         
17:42
Plajda kalbi duran turisti Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz kurtardı Plajda kalbi duran turisti Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz kurtardı         
17:32
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü         
15:55
11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu         
15:34
11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı         
15:12
18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi!         
15:11
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi         
10:24
Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı         
09:13
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 20:14:06. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta lüks sitede yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement