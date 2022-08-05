Madde bağımlısı şahıs döner bıçağıyla terör estirdi! Kıyafetlerini çıkartıp kendine zarar verdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Selami Ş., uyuşturucu madde kullandıktan sonra eline döner bıçağı alarak sokağa çıktı. Üstünü çıkaran adam elindeki döner bıçağı ile çevreye tehditler savururken, diğer elindeki bıçakla da zaman zaman kendisine zarar verdi.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladıktan sonra öfkeli adamı ikna çalışmalarına başladı.

VATANDAŞLARA BIÇAK SALLADIĞI ANLAR KAMERADA

Selami Ş., polis ekiplerine ve vatandaşlara bıçak sallayarak kendisinden uzak durmalarını söyledi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik ikna çalışmasının ardından şahıs gözaltına alındı. Yaşanan hareketli dakikalar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.