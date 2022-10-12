Esenyurt'ta madde bağımlısı bir şahıs, komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta madde bağımlısı bir şahıs, komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı... O anlar kamerada

12.10.2022 13:35

Esenyurt'ta madde bağımlısı bir şahıs, komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı.

Esenyurt'ta madde bağımlısı bir şahıs, komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, komşularını çileden çıkardı. Para isteyip olumsuz yanıt aldığı zaman komşularının evini basan şüpheli en son komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı.

Olay, önceki gün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, komşularını ve sokak sakinlerini canından bezdirdi. Şüphelinin, para isteyip de alamadığı zamanlarda komşularına şiddet uyguladığı öğrenildi. Son yaşanan olayda ise yine para istediğinde olumsuz yanıt alan şahıs, komşusunun kapısına dayandı. Kapıyı piknik tüpüyle kıran şüpheli, komşularına korku dolu anlar yaşatırken o anlar çevredeki güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"Hayatımız ve çocuklarımız tehlikede"

Konu ile ilgili konuşan apartman sakini, "Kabus yaşıyoruz. Hayatımız ve çocuklarımız tehlikede. Gece vakti gelip kapımıza dayanıyor. Komşulardan gelip para istiyor. En son da gelip tüple kırmış" dedi.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta madde bağımlısı bir şahıs, komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta madde bağımlısı bir şahıs, komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı... O anlar kamerada - Son Dakika
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