ESENYURT'TA ÖĞRENCİLER İÇİN PARA BİRİKTİRİLEN SADAKA KUTULARINI ÇALDILAR

ESENYURT'ta, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için paranın toplandığı sadaka kutularının bir kişi tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 9 Ağustos Salı günü saat 05.00 sıralarında Pınar Mahallesi'ndeki bir fırında yaşandı. İddiaya göre, bir kişi girdiği fırında çalışanların arkada çalıştığını fark etti. Yavaşça kasaya yaklaşan şüpheli, tezgah üzerinde maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verilmek üzere paranın toplandığı 2 sadaka kutusunu çaldı. Şüpheli olay yerinden ayrılırken, kısa süre sonra tezgahın başına gelen çalışanlar kutunun olmadığını gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışanlar, hırsızlığı fark etti. Fırın çalışanlarının şikayetçi olmadığı öğrenilirken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"OKUYAN ÇOCUKLAR İÇİN TOPLADIĞIMIZ BİR PARADIR"

Fırın çalışanı Ayhan Paso, "Sadaka kutusunu çalmışlar. Biz sonra fark ettik. Kamera kayıtlarına baktık. Gizlice gelip, sadaka kutusunu alıp kaçıyor. Biz o sırada ekmek yapmak için hamur çıkartıyorduk. Bu yüzden görmedik. Bu sadaka kutusu da okuyan çocuklar için topladığımız bir paradır" dedi.

Görüntü dökümü: ------------Hırsızlık anları (Güvenlik kamerası)-Hırsızlığın yaşandığı fırın-Ayhan Paso ile röp-Genel ve detay görüntüler