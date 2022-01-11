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ESENYURT'TA MAHALLE SAKİNLERİNİN METRUK BİNA KORKUSU - Son Dakika

ESENYURT'TA MAHALLE SAKİNLERİNİN METRUK BİNA KORKUSU

11.01.2022 11:12

ESENYURT'TA, uyuşturucu kullanıldığı ve fuhuş yapıldığı iddia edilen metruk bina, mahallenin korkusu haline geldi.

ESENYURT'TA, uyuşturucu kullanıldığı ve fuhuş yapıldığı iddia edilen metruk bina, mahallenin korkusu haline geldi. Bina önünde toplanan mahalle sakinleri, metruk binanın her geçen gün daha tehlikeli hale geldiğini söyledi. Mahalle sakinlerinden Furkan Yalçın, "Binanın yıkılmasını istediğimizi söyledim. Ancak belediye konuyla ilgilenmedi. Mahalleli olarak bu durumdan şikayetçiyiz. Bu metruk binanın bir an önce yıkılmasını istiyoruz" dedi.

Yenikent Mahallesi 710. Sokak'ta bulunan metruk bina, iddiaya göre uyuşturucu bağımlılarının meskeni ve fuhuş yuvası haline geldi. Bina içerisinde alkol şişeleri, uyuşturucu içimimde kullanılan malzemeler ile yataklar olduğu görüldü. Akşam saatlerinde metruk bina önünde toplanan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri de metruk bina içerisinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

"BU METRUK BİNANIN BİR AN ÖNCE YIKILMASINI İSTİYORUZ"

Bina önünde bir araya gelen mahalle sakinlerinden Furkan Yalçın, "Fuhuş yapılıyor. İçkiciler, uyuşturucu bağımlıları geliyor. Karanlık olduğunda buradan geçemiyoruz, korkuyoruz. Daha önce burada yangın çıktı. Bizim binaya sıçrayacak diye korktuk. İçeride yatak, yorgan var. Geceleri fuhuş yapılıyormuş. Daha önce Esenyurt Belediyesi'ne de yazdım. Binanın yıkılmasını istediğimizi söyledim. Ancak belediye konuyla ilgilenmedi. Mahalleli olarak bu durumdan şikayetçiyiz. Bu metruk binanın bir an önce yıkılmasını istiyoruz" dedi.

"DOĞAL GAZ KUTUSU İLE İLGİLİ MÜTEAHHİTLE ANLAŞAMIYORLARMIŞ"

Yunus Kaya ise, "Kendi gözümle de gördüm. Gece 1-2 gibi buraya tinerciler, uyuşturucu bağımlıları dadanmış. Ev sahibi ile de görüştüm. Doğal gaz kutusu ile ilgili müteahhitle anlaşamıyorlarmış sanırım. Bana söz verdi ama tutmadı. Bu kadar mahalleli boşuna toplanmadı. Buna bir çözüm bulun. Yakınlarda okul var. Çocuklar yalnız başına okula giderken alıp götürseler kimsenin ruhu duymaz" diye konuştu.

ESENYURT'TA MAHALLE SAKİNLERİNİN METRUK BİNA KORKUSU
ESENYURT'TA MAHALLE SAKİNLERİNİN METRUK BİNA KORKUSU
ESENYURT'TA MAHALLE SAKİNLERİNİN METRUK BİNA KORKUSU
ESENYURT'TA MAHALLE SAKİNLERİNİN METRUK BİNA KORKUSU
ESENYURT'TA MAHALLE SAKİNLERİNİN METRUK BİNA KORKUSU
ESENYURT'TA MAHALLE SAKİNLERİNİN METRUK BİNA KORKUSU
ESENYURT'TA MAHALLE SAKİNLERİNİN METRUK BİNA KORKUSU

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Uyuşturucu, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA MAHALLE SAKİNLERİNİN METRUK BİNA KORKUSU - Son Dakika
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