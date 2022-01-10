Üye Girişi
Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında gerilim! Sığındıkları dükkana da saldırdılar - Son Dakika

Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında gerilim! Sığındıkları dükkana da saldırdılar

10.01.2022 00:30

İstanbul Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli bir grup arasında kavga çıktı. Taraflardan birinin cadde üzerindeki bir iş yerine sığınması üzerine diğer grup, dükkana saldırarak taş, tekme ve yumruklarla camlarını kırdı.

Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi'nde mahalleli ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri cadde üzerindeki iş yerine sığındı.

İŞ YERİNİN CAMLARINI TAŞLAMAYA BAŞLADILAR

Onları kovalayan diğer grup ise iş yerinin camlarını taşlamaya başladı. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı. Öfkeli grup, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı.

Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında kavga çıktı! Sığındıkları dükkana da saldırdılar

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Durum, çevredekiler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polisin gelmesiyle saldırgan grup, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin incelemesinde, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bir kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında kavga çıktı! Sığındıkları dükkana da saldırdılar

OLAY CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan saldırı anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli grubun iş yerine saldırdığı görülüyor. Camları taşlayan grup, kepenklerin kapanması üzerine tekme ve yumruklar ile saldırıyor.

Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında gerilim! Sığındıkları dükkana da saldırdılar
Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında gerilim! Sığındıkları dükkana da saldırdılar
YORUMLAR
500

Esenyurt, Suriyeli, Bağlar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında gerilim! Sığındıkları dükkana da saldırdılar - Son Dakika


İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31
Dünya sahnesine çıkan TOGG'un fabrikasının 3 yıllık muhteşem yükselişi kameralara yansıdı Dünya sahnesine çıkan TOGG'un fabrikasının 3 yıllık muhteşem yükselişi kameralara yansıdı         
22:32
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem'den günler sonra gelen itiraf Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem'den günler sonra gelen itiraf         
19:13
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı         
17:18
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31

Son Dakika Haberleri
00:30 Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!
00:30 Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında gerilim! Sığındıkları dükkana da saldırdılar
00:29 Bakan Varank, Ali Babacan'ın TOGG eleştirisine yanıt: Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
21:42 Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! Birbirlerine girdiler
21:40 Yer Elazığ! Çatıya çıkan danayı kurtarmak isterken hayatını kaybetti
21:20 Rizespor-Beşiktaş maçında savaş çıktı! Hakemden kırmızı kart yağmuru
21:03 Bu defa da Kırgız-Kazak gerilimi! Kırgızistan caz müzisyeni yüzünden nota verdi
20:57 Aksiyon dolu maçta beraberliğe razı oldular! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi
20:45 Pizzacıyı işkencehane olarak kullandılar! İsviçre'nin ortasında PKK işkencesi
20:30 Araba almayı düşünenlere iyi haber! Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 00:37:17. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında gerilim! Sığındıkları dükkana da saldırdılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement