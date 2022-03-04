Son dakika haberi: 4 katlı binadaki yangın paniğe neden oldu...Mahalleli yangından etkilenenleri merdivenle böyle tahliye etti - Son Dakika
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Son dakika haberi: 4 katlı binadaki yangın paniğe neden oldu...Mahalleli yangından etkilenenleri merdivenle böyle tahliye etti

04.03.2022 09:21

Gelen son dakika haberine göre 4 katlı binadaki yangın paniğe neden oldu.

4 katlı binadaki yangın paniğe neden oldu...Mahalleli yangından etkilenenleri merdivenle böyle tahliye etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlar, bina sakinlerinin dumandan etkilenmemesi için merdivenli kurtarma operasyonu başlatırken, çocuklar camdan sarkıtılarak dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinde gelmesiyle son bulan olay ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların etrafa yayılmasıyla paniğe kapılan bina sakinleri camlara çıktı. Durumu gören mahalleli ise merdivenli kurtarma operasyonu başlattı. Zemin kattaki işyerinin çatısına merdiven kuran vatandaşlar, alt katlarda bulunan bina sakinlerini tahliye etmeye başladı. Yangından etkilenenleri birer birer dışarıya çıkaran mahalleli, merdivene boyu yetmeyen çocukları camdan sarkıtılarak kurtardı. Daha sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlardaki vatandaşları da kurtararak, yangını kontrol altına aldı. Yürekleri ağza getiren o kurtarma anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi: 4 katlı binadaki yangın paniğe neden oldu...Mahalleli yangından etkilenenleri merdivenle böyle tahliye etti
Son dakika haberi: 4 katlı binadaki yangın paniğe neden oldu...Mahalleli yangından etkilenenleri merdivenle böyle tahliye etti
Son dakika haberi: 4 katlı binadaki yangın paniğe neden oldu...Mahalleli yangından etkilenenleri merdivenle böyle tahliye etti
Son dakika haberi: 4 katlı binadaki yangın paniğe neden oldu...Mahalleli yangından etkilenenleri merdivenle böyle tahliye etti

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Esenyurt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 4 katlı binadaki yangın paniğe neden oldu...Mahalleli yangından etkilenenleri merdivenle böyle tahliye etti - Son Dakika


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