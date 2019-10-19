Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta mahalleyi sokağa döken yangın
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta mahalleyi sokağa döken yangın

Esenyurt'ta mahalleyi sokağa döken yangın

1 saat önce

Esenyurt'ta mahalleyi sokağa döken yangın Binanın çatı katında çıkan yangın kilometrelerce öteden görüldüİSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Esenyurt'ta mahalleyi sokağa döken yangın

Binanın çatı katında çıkan yangın kilometrelerce öteden görüldü

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalleliyi sokağa döken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın Üçevler Mahallesi 927'inci sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanlarını gören apartman sakinleri kısa sürede dairelerini boşalttı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle'de büyük panik yaratan yangının dumanları kilometrelerce uzaktan da görüldü. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken kesin çıkış nedeni itfaiye raporundan sonra belirleneceği öğrenildi.

Esenyurt'ta mahalleyi sokağa döken yangın

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:41 Kaynak: İHA
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