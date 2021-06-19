Esenyurt'ta manav sahibini "soğan" ile dövmüşlerdi! O şahıslar yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta manav sahibini "soğan" ile dövmüşlerdi! O şahıslar yakalandı

Esenyurt'ta manavı eline aldıkları soğanla saldırarak darbeden yabancı uyruklu 7 kişinin, yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca darbeden iki şahsın daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir manavın önüne gelen yabancı uyruklu şahıslar, aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen manav dükkanı sahibine soğanla saldırarak darbetmişti. 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Yaşanan olayla ilgili Esenyurt Polis Merkezi Amirliği ekipleri başlattığı çalışma neticesinde şahısların kimliklerini belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen yabancı uyruklu Y.A, M.E, B.K, A.A, A.N, M.A.D. ve M.W.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan darbeden iki şahsın daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR (1) Yücel Güleç : Suriyelilere de yabancı uyruklu demeye başladınız.. Turist deyin bari :) merak etmeyin hepimizi kovalayacaklar bu manav gibi.. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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