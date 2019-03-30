Esenyurt'ta Markete Molotofkokteyli Atan 4 Kişi Tutuklandı

ESENYURT'ta markete molotofkokteyli atan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESENYURT'ta markete molotofkokteyli atan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan bir markete geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından molotofkokteyli atıldı. Markette küçük çaplı yangın meydana geldi. Yangın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürüldü.



İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda markete molotofkokteyli atan şüphelileri belirledi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılık sorgusu ardından serbest bırakılırken, 4 kişi ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü. - İstanbul

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