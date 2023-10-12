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Markete silahlı saldırı! İnsanları umursamadan ateş açtılar - Son Dakika

Markete silahlı saldırı! İnsanları umursamadan ateş açtılar

Son Güncelleme: 12.10.2023 05:36

Esenyurt'ta kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler bir markete kurşun yağdırdı. Saldırı sonucunda ölü veya yaralı olmazken, markete isabet eden kurşunlar içerideki malzemelere ve camlara zarar verdi. Polis kaçan saldırganları arıyor.

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler markete kurşun yağdırdı. Ölü veya yaralının olmadığı olayda markete onlarca kurşun isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

YERLERE YATTILAR

Dün gece saat 01.00 sırlarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle markete kurşun yağdırdı. Markette bulunanlar saldırı anında yerlere yatarken markete onlarca kurşun isabet etti.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Saldırı sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan saldırıda ölü ve yaralı olmazken markete isabet eden kurşunlar içeride bulunan market ürünlerine ve camlara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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HER YERDE ARANIYORLAR

Olay yeri inceleme ekipleri market ve çevresinde çalışma yaptı. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Markete silahlı saldırı! İnsanları umursamadan ateş açtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Markete silahlı saldırı! İnsanları umursamadan ateş açtılar - Son Dakika
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